В Одеській області агресивний чоловік напав на поліцейського

Подія трапилася в одній з лісопасодок неподалік від Ананьєва, повідомили на сайті Нацполіції, передає Рoliteka.net.

Згідно з версією, поліцейський перевіряв інформацію про незаконну вирубку сосен в одній з лісопосадок.

Несподівано до правоохоронця підбіг місцевий житель і вдарив його по голові металевою трубою, заподіявши черепно-мозкову травму. Поліцейському вдалося втихомирити агресивного чоловіка і доставити в райвідділ.

Після потерпілий звернувся за медичною допомогою. 35-річний нападник причину своїх дій пояснити не зміг.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

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Подія трапилася ввечері 23 грудня в Малиновському районі.

Все почалося з того, що наряд патрульної поліції приїхав на п'яну бійку, яка розгорілася на вулиці Героїв Крут. Один з учасників конфлікту став вести себе агресивно при затриманні, кричав, лаявся, а потім і зовсім вдарив в обличчя лейтенанта поліції.

Постраждалого копа відвезли до лікарні. У нього перелом щелепи.

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Подія трапилася рано вранці 23 грудня на вулиці Станційній.

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