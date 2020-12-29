Скільки людей заразилися ще не ясно

В Одесі на Таїрово бездомна кішка покусала хлопця і дівчину і померла

У тварини виявили сказ. Про це розповіли самі постраждалі на відео, яке оприлюднили місцеві телеграм-канали, передає Рoliteka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіли одесити, 12 днів тому на них накинулася бездомна кішка. Сьогодні вона загинула, аналіз на вірус сказу виявився позитивним.

Тепер невідомо, скільки інших тварин і людей встигли заразитися.

До слова, сказ - гостре інфекційне захворювання, що виникає після укусу зараженої тварини, що протікає з важким ураженням нервової системи і закінчується, як правило, смертельним результатом.

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Так, стало відомо, що на сьогоднішній день в лікарнях Одеси з діагнозом ковід перебуває 8 дітей і 10 вагітних жінок. Про це заявила директор гордзрава Олена Якименко.

За словами чиновниці, на лікуванні в Одеській інфекційній лікарні перебувають 249 пацієнтів з COVID-19, з них у важкому стані - 201 пацієнт.

"Три людини підключені до апаратів ШВЛ в режимі СІПАП. 56 пацієнтів з лабораторно підтвердженим коронавірусом проходять лікування в МКЛ №1, 45 осіб — у мкл №10, 115 осіб — у міській лікарні №5, вісім дітей — у дитячій міській лікарні №3», - повідомила Якименко.

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