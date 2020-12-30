Китайський вірус продовжує забирати життя відомих людей в Одесі

Так, стало відомо у вівторок, 29 грудня, в Одесі помер доктор історичних наук, професор Одеського національного університету імені Мечникова Олександр Дзиговський. Про це повідомили його колеги і колишні студенти, передає Politeka.net.

Вони розповіли, що причиною смерті вченого став Covid-19, у нього було важке ускладнення. Дзиговському було 67 років.

Прощання з археологом відбудеться в четвер, 31 Грудня.

Відомо, що Олександр Дзиговський написав безліч наукових робіт, а свою десертацію присвятив сарматам Північно-Західного Причорномор'я та Карпато-Дніпровського регіону. Більше 20 років він перебував у Європейській асоціації археологів.

Колишній студент Дзиговського, а нині головний редактор видання "Думська" Олег Константинов написав зворушливі слова:

"Професор Дзиговський до всіх студентів звертався виключно на "Ви", крім своїх учнів. Якщо хтось з останніх його розчаровував або сердив, він тут же переходив на "ви". Цього " ви " ми боялися найбільше, боялися його розчарувати. Видатний вчений-археолог, прекрасний польовик, просто відмінний мужик. Теперішнє. Прощайте, Олександре Миколайовичу! Спасибі вам за все"»

Станом на ранок 30 грудня, в Одеському регіоні виявлено 729 нових випадків коронавірусу. Про це повідомили в РНБО.

Загальне число хворих склало 70 тисяч 592 людини.

Померли за добу 20 пацієнтів, всього загиблих 1045. Одужали 44416, хворіють на даний момент 25131.

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