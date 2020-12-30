В Одеській області за загадкових обставин помер 15-річний хлопчик
Його виявив з ножовим пораненням живота у своїй кімнаті молодший брат. Хлопчик терміново покликав на допомогу маму, яка викликала «швидку допомогу». Незважаючи на всі зусилля медиків, врятувати підлітка не вдалося: він помер від гострої крововтрати. Про це повідомили на сайті Нацполіції, передає Politeka.net
Подія трапилася 28 грудня, в Татарбунарському районі Одеської області.
За словами рідних, в сім'ї не було конфліктів і 15-річний хлопець ніколи не говорив про намір накласти на себе руки.
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Сусіди також відгукуються про сім'ю загиблого позитивно.
На місце викликали слідчих, які повинні розібратися у всьому і встановити причину трагедії.
А поки в поліції почали кримінальне провадження за фактом самогубство. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області 17-річний хлопець скоїв дуже дивне самогубство, яке до цього описав у своїй книзі.
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