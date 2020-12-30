В Одеській області діставали корову, яка провалилася у вигрібну яму

Подія трапилася ввечері, 29 грудня у дворі приватного будинку в селі Заводівка Березівського району. Кадри і подробиці порятунку тварини оприлюднили на сайті регіонального управління ДСНС, передає Politeka.net

Корову зачепили за допомогою строп і маніпулятора трактором витягли з триметрової ями.

На щастя, тварина здорово і нічого собі не пошкодило.

У порятунку корови брали участь четверо рятувальників.

До цього ми повідомляли, що в Одесі на Таїровому бездомна кішка покусала хлопця і дівчину і померла.

У тварини виявили сказ. Про це повідомили самі постраждалі.

Як розповіли одесити, 12 днів тому на них накинулася бездомна кішка. Сьогодні вона загинула, аналіз на вірус сказу виявився позитивним.

Тепер невідомо, скільки інших тварин і людей встигли заразитися.

Також ми писали, що в Одесі на селищі Котовського 9-річний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху і дивом залишився живий

Дитина приземлилася на карниз першого поверху.

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