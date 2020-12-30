Медикам загрожує до 3-х років в'язниці

В Одесі викрили групу медиків, які за гроші виписували рецепти на наркотичні речовини

Їх затримали правоохоронці. Про це стало відомо з повідомлень прес-служби поліції, передає Politeka.net

Зокрема, медпрацівники одного з центрів в Одесі незаконно виписували спеціальні рецептурні бланки на придбання наркотичних лікарських препаратів "Метадон" людям, які не мають встановленого діагнозу "наркоманія" і не є учасниками програми замісної підтримуючої терапії.

За кожен такий рецепт "пацієнти" платили 500 гривень, а за таблетку метадону-180 гривень

В ході обшуків силовики вилучили 81 упаковку різних медичних препаратів з вмістом в них наркотиків.

Також вилучили чисті рецептурні бланки, медичну документацію, розрахункові квитанції про оплату, близько 65 000 гривень, ноутбуки та цифрові носії.

За вказаними фактами розслідується кримінальне провадження за статтею "порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів".

Медикам загрожує до трьох років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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