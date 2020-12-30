В Одесі жінка-злодійка запустила вмілі руки в кишеню покупниці магазину і дістала дорогий телефон

Про це стало відомо завдяки відеозапису, який був опублікований в телеграм-каналі «Ху**Ая Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент трапився днями в супермаркеті "Сільпо" на Олександрівському проспекті.

"Один спритний рух і iPhone 11 Pro з однієї кишені йде в іншу", - йдеться в публікації.

У кадрі видно, що кишенькова злодійка орудує в парі зі спільницею.

Місцеві жителі в соціальних мережах обурюються і закликають жорстко карати за таке. Пишуть, що схожу жінку бачили в інших магазинах.

"Будьте пильні і попередьте всіх про те, що потрібно бути обережними", - пишуть в коментарях.

До цього ми повідомляли, що в місті Теплодарі, що під Одесою, молодий хлопець накинувся на пенсіонерку і вирвав з рук сумку.

Інцидент стався серед білого дня. Через кілька днів копи затримали грабіжника, який виявився приїжджим.

Також ми писали, що прямо на Потьомкінських сходах пограбували молоду пару.

Зловмисники почали чіплятися до хлопця і дівчини, а потім силою відібрали у них телефони і рюкзак з документами.

Копи затримали злодюг, ними виявилися двоє одеситів у віці 19 і 23 років.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею

Як повідомляла Politeka, в Одеському ТРЦ у дівчини зажадали гроші за зіпсований товар, відео: "затримали сім'ю з дітьми"

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