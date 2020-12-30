В Одесі копи розшукували 16-річну дівчинку, яка зникла посеред ночі

Про це повідомили в патрульній поліції, передає Politeka.net

За інформацією правоохоронців, неповнолітня одеситка пішла з дому після сварки з матір'ю.

Схвильована жінка надала прикмети і фото дівчини.

Отримавши попередню інформацію щодо орієнтування, патрульні приступили до пошуків, почавши обстежувати прилеглі території.

Незабаром вони виявили втікачку.

По дорозі до відділку дівчина розповіла, що тікає з дому, тому що їй не дозволяють зустрічатися з хлопцем, якого вона дуже любить.

Копи провели з родиною профілактичну бесіду.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області за загадкових обставин помер 15-річний хлопчик.

Його виявив з ножовим пораненням живота у своїй кімнаті молодший брат. Хлопчик терміново покликав на допомогу маму, яка викликала «швидку допомогу». Незважаючи на всі зусилля медиків, врятувати підлітка не вдалося: він помер від гострої крововтрати.

Подія трапилася 28 грудня, в Татарбунарському районі Одеської області.

За словами рідних, в сім'ї не було конфліктів і 15-річний хлопець ніколи не говорив про намір накласти на себе руки.

Нагадаємо, що школяр влаштували різанину в Одесі на футбольному полі: дике відео

Як повідомляла Politeka, одеситка з дитиною розповіла, що довелося пережити, щоб потрапити в лікарню: "кола пекла"

Також Politeka писала, що на Одещині конфлікт з викладачем штовхнув учня на відчайдушний крок