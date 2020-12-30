В Одесі копи розшукували 16-річну дівчинку, яка зникла посеред ночі
Про це повідомили в патрульній поліції, передає Politeka.net
За інформацією правоохоронців, неповнолітня одеситка пішла з дому після сварки з матір'ю.
Схвильована жінка надала прикмети і фото дівчини.
Отримавши попередню інформацію щодо орієнтування, патрульні приступили до пошуків, почавши обстежувати прилеглі території.
Шалена Полякова з бюстом, що вивалюється, схвилювала на "Дизель Шоу": "Вона що, гола співати буде?"
Анджеліна Джолі в короткій сукні похвалилася розкішними ніжками: "навічно красуня"
Демі Роуз побалувала своєю пишною безсоромністю в спокусливому декольте: "Ух, як ефектно!"
Таємна дружина Винника в прозорому вбранні показала, чим спокушає чоловіка: «Щаслива, що…»
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко розкрив правду про Мішину і Еллерта: "У них є…»
Незабаром вони виявили втікачку.
По дорозі до відділку дівчина розповіла, що тікає з дому, тому що їй не дозволяють зустрічатися з хлопцем, якого вона дуже любить.
Копи провели з родиною профілактичну бесіду.
До цього ми повідомляли, що в Одеській області за загадкових обставин помер 15-річний хлопчик.
Його виявив з ножовим пораненням живота у своїй кімнаті молодший брат. Хлопчик терміново покликав на допомогу маму, яка викликала «швидку допомогу». Незважаючи на всі зусилля медиків, врятувати підлітка не вдалося: він помер від гострої крововтрати.
Подія трапилася 28 грудня, в Татарбунарському районі Одеської області.
За словами рідних, в сім'ї не було конфліктів і 15-річний хлопець ніколи не говорив про намір накласти на себе руки.
Нагадаємо, що школяр влаштували різанину в Одесі на футбольному полі: дике відео
Як повідомляла Politeka, одеситка з дитиною розповіла, що довелося пережити, щоб потрапити в лікарню: "кола пекла"
Також Politeka писала, що на Одещині конфлікт з викладачем штовхнув учня на відчайдушний крок