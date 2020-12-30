Це дуже чуйні птахи

Через аномально теплу зиму в заповідну зону на Одещині повернулося кілька рожевих пеліканів

По всій видимості, птахи відчули, що вже прийшла весна.

Фотографії рідкісних червонокнижних птахів оприлюднив на сторінці в Фейсбук відомий біолог і співробітник нацпарку «Тузловські лимани» Іван Русєв, передає Politeka.net

Вчений зазначив, що пелікани відлітають на зимівлю в теплі краї ще в кінці жовтня. Вони зимують в північно-східній екваторіальній Африці.

"Але через цю теплу зиму, не всі пелікани полетіли далеко на південь, окремі птахи кочують по Придунав'ю. І, ось, днями, знову три пелікани повернулися до нас - на Тузловську Амазонію", - розповів Русєв.

Він повідомив, що тут у них багато сусідів: білолобих гусей, червонозобих казарок, лебедів-кликунів, качок різних видів, іноді стрімко залітають шпаки.

У той же час за словами співробітника нацпарку, рожеві пелікани дуже чуйні птахи.

"Як тільки похолодає, вони знову полетять, вірніше, полетять на південь, як тільки відчують , що насуваються морози», — підкреслив Русєв.

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