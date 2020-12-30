В Одесі та області все частіше жертвами розбійних нападів стають літні люди
Про новий злочин розповіли в прес - службі ГУНП, передає Politeka.net
Так, посеред ночі в місті Кілія 19-річний хлопець розбив скло в дверях і проник в будинок 81-річної пенсіонерки.
Молодик став вимагати гроші.
Коли дізнався, що у бабусі їх немає, схопив її тростину для ходьби і побив свою жертву по голові, а потім зник.
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Медики госпіталізували постраждалу з черепно-мозковою травмою і викликали поліцію.
Поліцейські схопили зловмисника і відправили в СІЗО. Хлопцеві інкримінують замах і грабіж. Йому світить до восьми років в'язниці.
До цього ми повідомляли, що в місті Теплодарі, що під Одесою, молодий хлопець накинувся на пенсіонерку і вирвав з рук сумку.
Інцидент стався серед білого дня. Через кілька днів копи затримали грабіжника, який виявився приїжджим.
Не так давно ми писали, що в Татарбунарах 25-річний хлопець згвалтував бабусю.
Він пробрався серед ночі в будинок 73-річної жінки і застосувавши фізичну силу заволодів нею.
Після цього він забрав дві куртки, а також черевики, які знайшов в одній з кімнат, і втік. Одяг належав родичам старенької.
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