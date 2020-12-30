В Одесі на селищі Котовського сталася ДТП з постраждалими
Аварія трапилася ближче до обіду 30 грудня, на перетині вулиць Академіка Заболотного і Жоліо-Кюрі. Там зіткнулися мікроавтобус Renault з Mercedes, який рухався з боку Об'їзної дороги, повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Рoliteka.net
Відзначається, що водій мікроавтобуса Мерседес при виконанні повороту ліворуч, не пропустив Рено, який рухався в зустрічному напрямку.
В результаті удару, останній вилетів на тротуар і врізався в паркан приватного будинку.
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В аварії травми отримала пасажирка мікроавтобуса Рено.
До цього ми повідомляли, що передноворічні затори скували одеські дороги.
У середу, 30 грудня, в Одесі вкрай ускладнено автомобільний рух — особливо в центральній частині міста.
Сильний затор утворився на вулиці Рішельєвській – затор починається в районі Єврейської і тягнеться до залізничного вокзалу. Автолюбителі страждають, втрачаючи час в тягучках і пробках на ділянці від Старопортофранківської до Пушкінської. Багато водіїв нетерпляче сигналять.
Затор також зафіксований в околицях "Привозу" - в районі вулиць Пантелеймонівської і Преображенської. Також ускладнено рух на Привокзальній площі та вулиці Катерининській.
Транспортний колапс в Одесі легко пояснити, оскільки всі намагаються завершити свої справи до свята і зробити покупки. Подібне відбувається щороку.
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