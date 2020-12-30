Літня подружня пара стала жертвою хитрої шахрайки в Одесі

Під виглядом соціальної працівниці вона зайшла в квартиру пенсіонерів і відібрала гроші на суму 85 тисяч гривень, повідомили в місцевій поліції, передає Politeka.net

38-річна одеситка розповіла людям похилого віку, що найближчим часом теперішні купюри вийдуть із законного обороту і запевнила, що має повноваження обміняти «старі» гроші на нові.

Коли довірливі господарі вийняли гроші, щоб обміняти, зробити це вони не встигли, так як в будинок прийшла справжня працівниця соцслужби. Побачивши її, аферистка швидко вирвала з рук господині гроші, відштовхнула представницю служби і втекла.

Пенсіонери звернулися за допомогою в поліцію і незабаром зловмисницю знайшли.

Наразі фігурантка перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів, однак може вийти під заставу у 131 тисячу гривень.

Подібні злочини в Одесі не рідкість.

Минулого тижня стало зрозуміло, що двоє чоловіків під виглядом соціальних працівників зайшли в квартиру пенсіонера, а потім пограбували його.

Приїжджий з Одеської області і його двоюрідний брат прийшли до 78-річного чоловіка і повідомили, що надають допомогу від держави. Вони протягнули гроші, тому пенсіонер не запідозрив поганого і впустив "гостей" в квартиру.

Поки один із зловмисників оглядав будинок, його спільник почав заговорювати одесита - він заявив, що допомога становить лише 300 гривень і їм треба розміняти гроші. Коли пенсіонер виніс три купюри по 500 гривень, кажучи, що це все, що він, зловмисник взяв їх, зірвав з шиї потерпілого золотий ланцюжок з хрестиком і побіг геть разом з родичем.

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