В Одеській області аномально тепла погода на початку січня призвела до пробудження бджіл
По всій видимості, комахи вирішили, що вже прийшла весна і вирушили на обльоти.
Місцеві жителі зняли на відео, як рій бджіл паморочиться над пасікою, передає Рoliteka.net (щоб переглянути дивовижне явище, скролльте вниз)
Звернемо увагу, що як правило, бджоли прокидаються в березні, а йдуть на спокій восени, коли температура повітря опускається нижче 10 градусів тепла. У цьому січні в Одесі повітря вже прогрівалося до 13 градусів.
Серце чоловіка Наташі Корольової Тарзана розривається після непоправної втрати: "Сльози душать, не хочеться вірити"
Розгнівані українці відправили "Квартал 95" на пенсію, Кошовий перейшов межу: "Все паскудніше і паскудніше"
51-річна Дженніфер Лопес змила тонни косметики й показала себе справжньою, в Мережі переполох: "Кошмар..."
Переможницю "Танців з зірками" Дімопулос принизили на всю країну, кадри ганьби: "Як мокра кішка…"
Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "Мені..."
У той же час метеорологи прогнозують похолодання на Старий Новий рік, що може згубно позначитися на прокинулися бджілках.
"Ось це початок 2021 року", - коментують в мережі.
До цього ми повідомляли, що через незвично теплу зиму в заповідну зону на Одещині повернулося кілька рожевих пеліканів.
Відомий біолог і співробітник нацпарку «Тузловські лимани» Іван Русєв зазначив, що Пелікани відлітають на зимівлю в теплі краї ще в кінці жовтня. Вони зимують в північно-східній Екваторіальній Африці.
"Але через цю теплу зиму, не всі Пелікани полетіли далеко на південь, окремі птахи кочують по Придунав'ю. І, ось, днями, знову три Пелікани повернулися до нас - на Тузловську Амазонію", - розповів Русєв.
Нагадаємо, що підступна стихія насувається на Одесу, коли чекати негоди: "зливи, шквали і похолодання"
Як повідомляла Politeka, циклон мчить до Одеси, коли чекати погодного удару: "ожеледь, штормовий вітер і..."
Також Politeka писала, що в Одесу прийшла зима, оголошено штормове попередження: "мокрий сніг, хуртовина і ожеледь