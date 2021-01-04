В Одеській області аномально тепла погода на початку січня призвела до пробудження бджіл

По всій видимості, комахи вирішили, що вже прийшла весна і вирушили на обльоти.

Місцеві жителі зняли на відео, як рій бджіл паморочиться над пасікою, передає Рoliteka.net (щоб переглянути дивовижне явище, скролльте вниз)

Звернемо увагу, що як правило, бджоли прокидаються в березні, а йдуть на спокій восени, коли температура повітря опускається нижче 10 градусів тепла. У цьому січні в Одесі повітря вже прогрівалося до 13 градусів.

У той же час метеорологи прогнозують похолодання на Старий Новий рік, що може згубно позначитися на прокинулися бджілках.

"Ось це початок 2021 року", - коментують в мережі.

До цього ми повідомляли, що через незвично теплу зиму в заповідну зону на Одещині повернулося кілька рожевих пеліканів.

Відомий біолог і співробітник нацпарку «Тузловські лимани» Іван Русєв зазначив, що Пелікани відлітають на зимівлю в теплі краї ще в кінці жовтня. Вони зимують в північно-східній Екваторіальній Африці.

"Але через цю теплу зиму, не всі Пелікани полетіли далеко на південь, окремі птахи кочують по Придунав'ю. І, ось, днями, знову три Пелікани повернулися до нас - на Тузловську Амазонію", - розповів Русєв.

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