На дорогах в Одесі сталися дві серйозні аварії, в яких постраждали люди і діти
Про це інформує Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу Управління патрульної поліції в Одеській області.
Так, увечері, 3 січня, на вулиці Отамана Головатого в районі будинку №101 зіткнулися чотири автомобілі: Toyota Camry, Volksvagen, Kia Cerato та Audi A7. Після зіткнення Аudi A7 злетів з дороги і врізався в припаркований Audi A4.
Постраждалу жінку госпіталізували.
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А вранці в понеділок, 4 січня, на перетині вулиць Мясоєдовська і Болгарська зіткнулися два автомобілі.
За даними інспекторів, водій автомобіля Daewoo, виконуючи поворот не переконалася в безпеці маневру і не надала перевагу в русі зустрічному транспорту, в результаті чого сталося зіткнення з автомобілем Toyota. Удар би такої сили, що що від капотів автомобілів практично нічого не залишилося, особливо дісталося Daewoо.
На місце події були викликані поліція, рятувальники і медики «швидкої допомоги».
У лікарню доставлені водій і дитина-пасажир автомобіля Daewoo.
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