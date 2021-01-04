Дівчина у відвертому одязі влаштувала провокаційний танці біля ялинки на Думській площі в Одесі і стала зіркою мережі

Досить сміливий вчинок одеситки викликав спекотну дискусію в соціальних мережах, передає Politeka.net

Так, перед святом 24-річна Аліна Заболотна в пікантному новорічному костюмі станцювала відвертий танець біля головної ялинки міста на Думській площі. Танцівниця виконала тверк і оприлюднила відео у себе в Instagram.

Користувачі в соцмережах почали з жаром обговорювати побачене.

У коментарях думки щодо витівки одеситки розділилися. Одним танець сподобався, вони порівняли дівчину зі співачкою Олею Поляковою, яка також оголюється на публіці, а інші розкритикували за надмірну відвертість. Люди відзначили, що такий танець більше підходить для стриптиз барів, а не місць, де гуляють діти.

"Красива, молода, пустотлива Снігуронька!Немає ніяких особливих вульгарностей!Нашим "зіркам" значить можна, а простий, веселій дівчині-ні?!!",

"Що тут непристойного Краса молодість танцюй поки молодий",

"Це вже перебір", " Ну випила дівчина в мерії ну протанцювала біля ялинки, а чому одеситка??? Вона що паспорт з пропискою показала???",

"Не дружить з головою, в психушку її", " Нехай танцювати в стриптиз бар !! А не на вулиці де ходити діти !!",

"Нічим не гірше Полякової",

" Як на мене все нормалек, рано вранці приїхала, немає дітей, роззяв, протанцювала (сесію відео зробила) нормалек. З Новим роком!!!!!",

" Нічого особливого не бачу в її танцях, коли Оля Полякова виходить на сцену в короні і в нижній білизні, то нічого ??",

" А що, більше місць для цього не буває???Тільки біля ялинки???Дівчина, у вас дуже велике майбутнє",

" Без мужика ще НЕ тим займешся)))", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку на Новий рік і Різдво: що потрібно знати

Як повідомляла Politeka, пожежа головної ялинки сполошила Одещину, кадри: "зазвичай радіють, а не підпалюють"

Також Politeka писала, головна ялинка Одеси потрапила в топ-5 рейтингу України: як виглядають найкрасивіші новорічні дерева