Хлопці загинули страшною смертю не зі своєї вини

В Одесі на Молдаванці сталася смертельна ДТП

Подія трапилася пізно ввечері 5 січня на перехресті вулиць Розумовської та Мясоєдовської. Наслідки аварії зняли на відео, на якому видно розбиті машини, передає Рoliteka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомляють у прес-службі місцевої поліції, там на величезній швидкості зіткнулися два легкових автомобілі. В результаті удару машини відкинуло в різні боки, і вони пошкодили ще три авто, а одна і зовсім загорілася.

Два молодих хлопця, які знаходилися всередині салону, не змогли вибратися назовні і згоріли живцем.

Крім того, відомо про травмованих, точне число уточнюється.

За даними місцевих ЗМІ, спочатку аварія сталася через те, що вуличний гонщик не вписався в поворот на великій швидкості і влетів в автомобіль. Потім цю версію спростували.

На новому відео, яке оприлюднили очевидці можна помітити, що БМВ рухався на зелений сигнал світлофора, і нікуди він не звертав, а винуватець події - автомобіль Toyota Camry з Волинською реєстрацією, його затримали.

Телеграм-канал "Одеса-Інфо" повідомляє, що машина вибухнула через те, що в ній був встановлений газовий балон. За їх інформацією, в аварії загинули два хлопця 1991 і 1992 років народження-це Рабинович Олег і Гоцик Руслан . У одного з них в листопаді було весілля, залишилася вагітна дружина.

"Хлопці загинули страшною смертю не зі своєї вини", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчі, медики. Рух на ділянці вулиці Розумовської від М'ясоєдівської до Садиківської перекрито.

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