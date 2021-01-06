В Одесі на Молдаванці сталася смертельна ДТП
Подія трапилася пізно ввечері 5 січня на перехресті вулиць Розумовської та Мясоєдовської. Наслідки аварії зняли на відео, на якому видно розбиті машини, передає Рoliteka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Як повідомляють у прес-службі місцевої поліції, там на величезній швидкості зіткнулися два легкових автомобілі. В результаті удару машини відкинуло в різні боки, і вони пошкодили ще три авто, а одна і зовсім загорілася.
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Два молодих хлопця, які знаходилися всередині салону, не змогли вибратися назовні і згоріли живцем.
Крім того, відомо про травмованих, точне число уточнюється.
За даними місцевих ЗМІ, спочатку аварія сталася через те, що вуличний гонщик не вписався в поворот на великій швидкості і влетів в автомобіль. Потім цю версію спростували.
На новому відео, яке оприлюднили очевидці можна помітити, що БМВ рухався на зелений сигнал світлофора, і нікуди він не звертав, а винуватець події - автомобіль Toyota Camry з Волинською реєстрацією, його затримали.
Телеграм-канал "Одеса-Інфо" повідомляє, що машина вибухнула через те, що в ній був встановлений газовий балон. За їх інформацією, в аварії загинули два хлопця 1991 і 1992 років народження-це Рабинович Олег і Гоцик Руслан . У одного з них в листопаді було весілля, залишилася вагітна дружина.
"Хлопці загинули страшною смертю не зі своєї вини", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють слідчі, медики. Рух на ділянці вулиці Розумовської від М'ясоєдівської до Садиківської перекрито.
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