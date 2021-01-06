П'яний беззаконня дістав пістолет і почав погрожувати пасажирам рейсового автобуса в Одеській області

Подія трапилася вранці близько 10: 30 в Ізмаїлі. Про це поінформували в місцевій поліції, передає Рoliteka.net

Як розповів один з пасажирів, в автобусі у нього виник конфлікт з нетверезим чоловіком. Під час сварки незнайомець почав агресивно поводитися, нецензурно лаятися, а потім погрожувати пістолетом.

Прибулі на місце копи затримали чоловіка з предметом схожим на пістолет. Хуліганом виявився 41-річний житель Ізмаїльського району. У нього вилучили зброю і направили на експертизу.

Правопорушнику повідомили про підозру за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України та помістили під домашній арешт.

До цього ми повідомляли, на трасі Київ-Одеса пішохід потрапив під колеса автомобіля, а потім його переїхала вантажівка

Смертельний наїзд трапився в Любашівському районі на 335 км вказаної автодороги.

Попередньо встановлено, що біля села Троїцьке водій автомобіля "Toyota", який рухався в напрямку Києва, збив чоловіка, який перебігав дорогу в невстановленому місці.

Від удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу, де на нього наїхав вантажний автомобіль. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Зазначається, що водій автомобіля Toyota

зник з місця аварії.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура

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