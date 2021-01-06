На Одеській дорозі іномарка впала в озеро біля Куяльницького лиману

Подія трапилася рано вранці 6 січня на Об'їзній дорозі, передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

"Близько 5:00 на Об'їзній дорозі водій автомобіля Toyota Corolla не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини. Автомобіль впав в озеро поруч з Куяльницьким лиманом", - розповіли поліцейські.

На щастя, водієві пощастило, він зміг вибратися з потопаючого автомобіля і самостійно дістався додому, звідки викликав «швидку допомогу».

Патрульні спільно зі співробітниками служби з надзвичайних ситуацій дістали з води автомобіль.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

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Аварія трапилася пізно ввечері 5 січня на перехресті вулиць Розумовської та Мясоєдовської.



Там зіткнулися чотири легкових машини (за даними ДСНС), одна з яких — BMW — загорілася.

Прибулі рятувальники ліквідували загоряння, але, на жаль, в результаті події загинули дві молоді людини (29-і 28-и років). Їх за допомогою спеціальних інструментів діставали з машин.

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