На Одеській дорозі іномарка впала в озеро біля Куяльницького лиману
Подія трапилася рано вранці 6 січня на Об'їзній дорозі, передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу патрульної поліції.
"Близько 5:00 на Об'їзній дорозі водій автомобіля Toyota Corolla не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини. Автомобіль впав в озеро поруч з Куяльницьким лиманом", - розповіли поліцейські.
На щастя, водієві пощастило, він зміг вибратися з потопаючого автомобіля і самостійно дістався додому, звідки викликав «швидку допомогу».
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Рідні божеволіють від горя: на Харківщині знайшли тіло 28-річного хлопця, якого шукали з грудня
Чоловік Насті Каменських Потап переборщив зі схудненням і став виглядати на 10 років старше: "Як донечка з татом..."
Зупинилося серце видатного українця, дочка розкрила подробиці трагедії: "Вже готувався до виписки додому..."
Таємна дружина Олег Винника в напівпрозорій сукні засвітила достоїнства фігури: "Молода вовчиця"
Патрульні спільно зі співробітниками служби з надзвичайних ситуацій дістали з води автомобіль.
Наразі на місці події працюють правоохоронці.
До цього ми повідомляли, що в Одесі на Молдаванці сталася смертельна ДТП.
Аварія трапилася пізно ввечері 5 січня на перехресті вулиць Розумовської та Мясоєдовської.
Там зіткнулися чотири легкових машини (за даними ДСНС), одна з яких — BMW — загорілася.
Прибулі рятувальники ліквідували загоряння, але, на жаль, в результаті події загинули дві молоді людини (29-і 28-и років). Їх за допомогою спеціальних інструментів діставали з машин.
Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура
А ще Politeka писала, що на Одещині п'яний АТОвець забрав життя чоловіка і поклав тіло в багажник: "Без батька залишилося двоє малюків"
Також Politeka повідомляла, що у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео