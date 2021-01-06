Під час різдвяних свят поліція працюватиме в посиленому режимі в Одесі та області
За порядком стежитимуть понад 1100 поліцейських і 500 бійців Нацгвардії, про це попередили в прес-службі регіонального ГУНП, передає Рoliteka.net.
Зокрема, об'єднані патрулі заступлять на службу ввечері 6 січня біля майже 500 храмів і церков області. Вони стежитимуть за правопорядком під час богослужінь, у тому числі за дотриманням карантинних вимог.
Тому всіх учасників святкових заходів закликають не порушувати норми карантину – одягнути захисну маску на обличчя, а також дотримуватися дистанції.
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Поліція також просить про будь-які неправомірні дії щодо себе або інших людей негайно повідомляти по лінії «102».
За прогнозами синоптиків, на Різдво, 7 січня в Одесі вируватиме справжня негода-ближче до вечора піде проливний дощ і підніметься шквальний вітер 7-15 метрів в секунду.
Вночі похолодає до 0-5 °С тепла, вдень температура підніметься близько 5-10 °С зі знаком плюс.
У п'ятницю, 8 січня знову розпогодиться. Синоптики опадів не прогнозують. Штормовий вітер до вечора вщухне.
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