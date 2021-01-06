Навіщо він так зробив-невідомо

Під Одесою чоловік вирішив вийти з квартири неприродним способом - через балкон

В результаті він повис на водостічній трубі дев'ятиповерхового будинку, і щоб його врятувати очевидці викликали співробітників ДСНС, пишуть місцеві ЗМІ .

Подія трапилася ввечері в місті Чорноморську.

За словами рятувальників, в одній з квартир будинку відпочивала компанія людей. 41-річний чоловік, вирішив вийти нестандартним способом - через балкон. Але опинившись на вулиці, повис на стічній трубі.

Прибулі співробітники ДСНС не змогли встановити сходи для того, щоб зняти потерпілого через блокування проїзду припаркованими автомобілями.

В результаті допомогти бідоласі вдалося за допомогою рятувальної мотузки. Фахівці затягнули вузол на чоловікові і повернули його назад в квартиру.

Про те, чому він це зробив не повідомляється.

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Подія трапилася ввечері на вулиці Космонавтів, 25.

За словами рятувальників, чоловік в стані алкогольного сп'яніння закрився в квартирі з двомісячною дитиною і заснув.

Спочатку для порятунку малюка викликали поліцейських, а ті, в свою чергу, звернулися за допомогою до співробітників ДСНС.

Рятувальникам довелося відкривати двері за допомогою бензорізу.

На щастя, все обійшлося і дитину передали матері.

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