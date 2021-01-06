Під Одесою чоловік вирішив вийти з квартири неприродним способом - через балкон
В результаті він повис на водостічній трубі дев'ятиповерхового будинку, і щоб його врятувати очевидці викликали співробітників ДСНС, пишуть місцеві
Подія трапилася ввечері в місті Чорноморську.
За словами рятувальників, в одній з квартир будинку відпочивала компанія людей. 41-річний чоловік, вирішив вийти нестандартним способом - через балкон. Але опинившись на вулиці, повис на стічній трубі.
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Прибулі співробітники ДСНС не змогли встановити сходи для того, щоб зняти потерпілого через блокування проїзду припаркованими автомобілями.
В результаті допомогти бідоласі вдалося за допомогою рятувальної мотузки. Фахівці затягнули вузол на чоловікові і повернули його назад в квартиру.
Про те, чому він це зробив не повідомляється.
До цього ми повідомляли, що в одному з районів Одеси рятували немовля, якого закрив у квартирі п'яний татусь.
Подія трапилася ввечері на вулиці Космонавтів, 25.
За словами рятувальників, чоловік в стані алкогольного сп'яніння закрився в квартирі з двомісячною дитиною і заснув.
Спочатку для порятунку малюка викликали поліцейських, а ті, в свою чергу, звернулися за допомогою до співробітників ДСНС.
Рятувальникам довелося відкривати двері за допомогою бензорізу.
На щастя, все обійшлося і дитину передали матері.
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