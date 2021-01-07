В Одесі хлопчик-підліток прийшов покалядувати і вкрав самокат

Інцидент стався пізно ввечері 6 січня в одному з будинків житлового масиву «Райдужний». Відео з камери спостереження оприлюднили очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"У ЖМ 📍Райдужний тип так заколядував що замість "гостинця" взяв чужий самокат", - повідомляють автори.

На кадрах видно, як малолітній зловмисник заходить в ліфт з самокатом. Підліток виявив камеру спостереження і спочатку спробував закрити її руками, а потім став ховати обличчя, натягуючи шапку на очі і відвертаючись.

До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси орудують зухвалі грабіжники, які зазіхають на майно городян

Так, прямо на Потьомкінських сходах пограбували молоду пару.

Зловмисники почали чіплятися до хлопця і дівчини, а потім силою відібрали у них телефони і рюкзак з документами.

Копи затримали злодюг, ними виявилися двоє одеситів у віці 19 і 23 років.

Пізніше з'ясувалося, що раніше вони викрали електроскутер на Дерибасівській, який продали на запчастини.

Нагадаємо, що в Одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу

Як повідомляла Politeka, в Одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"

Також Politeka писала, спритні злодійки промишляють під Одесою: "одній всього 15 років"