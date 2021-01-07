В Одесі хлопчик-підліток прийшов покалядувати і вкрав самокат
Інцидент стався пізно ввечері 6 січня в одному з будинків житлового масиву «Райдужний». Відео з камери спостереження оприлюднили очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
"У ЖМ 📍Райдужний тип так заколядував що замість "гостинця" взяв чужий самокат", - повідомляють автори.
На кадрах видно, як малолітній зловмисник заходить в ліфт з самокатом. Підліток виявив камеру спостереження і спочатку спробував закрити її руками, а потім став ховати обличчя, натягуючи шапку на очі і відвертаючись.
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Так, прямо на Потьомкінських сходах пограбували молоду пару.
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