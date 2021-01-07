Деяких людей нічого не зупиняє перед злочином

В Ізмаїльському районі Одеської області розбійник не посоромився пограбувати чоловіка з інвалідністю

Підготувався він до цього заздалегідь і прийшовши в будинок до свого 49-річного знайомого, людині з інвалідністю 1-ї групи, побив його і зажадав гроші. Не отримавши бажаного, він забрав планшет і пішов. Про це розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net

Незабаром копи затримали 31-річного грабіжника з гаджетом потерпілого. Кримінальне провадження відкрили за ч.3 ст. 187 КК України (Розбій). Злочинця помістили під варту. Йому загрожує від семи до дванадцяти років в'язниці з конфіскацією майна.

До цього ми повідомляли, що в Одесі хлопчик-підліток прийшов покалядувати і вкрав самокат.

Інцидент стався пізно ввечері 6 січня в одному з будинків житлового масиву «Райдужний».

"У ЖМ 📍Райдужний тип так заколядував що замість "гостинця" взяв чужий самокат", - повідомляють автори телеграм-каналу "Одеса-Інфо".

На кадрах видно, як малолітній зловмисник заходить в ліфт з самокатом. Підліток виявив камеру спостереження і спочатку спробував закрити її руками, а потім став ховати обличчя, натягуючи шапку на очі і відвертаючись.



Нагадаємо, що в одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу

Як повідомляла Politeka, в одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"

Також Politeka писала, спритні злодійки промишляють під Одесою: "одній всього 15 років"