Автохами на євробляхах вже настільки дістали одеситів, що вони вирішили самостійно з ними боротися

Місцеві жителі за відсутності або бездіяльності патрульних поліцейських, чекаючи поки автовласникам виписуватимуть протоколи і штрафи вирішили самостійно робити популярними водіїв, які залишають свої автомобілі, де попало. Можливо, що після такого прославлення хтось із них і задумаетсяо тому, що вони доставляють масу незручності оточуючим, пише Politeka.net

Так жінка, яку звуть Ніка зробила» популярним " власника БМВ на євробляхах, який припаркувався прямо на пішохідному переході в одному з районів Одеси.

"Ось зі свого досвіду я переконувалася кожен раз що "водій BMW" на євробляхах це діагноз!!!

Не раз було таке що підрізали, хамили і не пропускали і порушували правила дорожнього руху!

Але сьогодні переконалася в цьому ще раз!

Крім того що припаркував машину як останній м * дак так ще й хамив коли зробили йому зауваження!» ,- написала вона у Фейсбук-спільноті "чорний список Одеса" і прикріпила фотографію автохама-євробляхера.

Її публікація викликала хвилю гніву сердь одеситів.

«Бидло воно і в Африці бидло«, "євробляхи тут ні до чого, є такий тип водіїв, вони їздять і на українських номерах«,» йому все одно, тому що штраф йому не прийде на відміну від наших номерів«,» взяти биту і відрехтувати і машину, і рило водили«," БМВ-це діагноз. 1 з 1000 нормальний водила", "так, всі нормальні давно розмитнили, залишилися олені, у яких немає навіть грошей на зимову гуму для х5", " взагалі водії ВМW це діагноз!!!!вони вважаю, що як вони так ніхто", - обурюються в мережі.

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