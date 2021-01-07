У мережі з'явилося нове відео жахливої ДТП в Одесі, в якій загинули дві людини і ще п'ять травмувалися

Момент аварії зафіксували кадри зовнішнього відеоспостереження, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Це відео доводить провину водія Toyota Camry, який пронісся на величезній швидкості на червоний сигнал світлофора і врізався в автомобіль BMW, від чого останній загорівся.

Як повідомили в поліції, водій автомобіля, причетного до скоєння ДТП, затриманий.

Нагадаємо, ввечері 5 січня 2021 року на перетині вулиць Мясоєдовської та Розумовського сталася страшна аварія. В результаті зіткнулися 5 автомобілів, один з яких загорівся.

На жаль, в результаті події загинули дві молоді людини (29-і 28-и років) ще п'ятеро отримали травми, їх доставили в Одеську міську лікарню №11 на Слобідці.

Як розповів головлікар медустанови Микола Турчин, троє пацієнтів-водій і пасажири автомобіля Toyota-знаходяться у важкому стані.

Водія Toyota Camry привезли з осколковим переломом стегна, він у травматологічному відділенні. 19-річну дівчину-пасажира з забоєм мозку потрапила в реанімацію, вночі їй провели операцію. У 21-річного хлопця струс мозку і закрита черепно - мозкова травма-він знаходиться в нейрохірургічному відділенні.

Як стало відомо, водій Toyota підробляв таксистом і якраз віз пасажирів, поспішав кудись, намагався проскочити на червоний сигнал світлофора.

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