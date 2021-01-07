В Одеській області пам'ятник Леніну, навколо якого виник скандал, зносити не будуть
Йдеться про монумент радянському вождю в селі Калчева Болградського району.
Активісти організації "Декомунізація.Україна " не раз зверталися в різні структури з приводу демонтажу пам'ятника Леніну. У поліції навіть відкрили кримінальне провадження за даним фактом.
Однак незабаром з'ясувалося несподіване: кошти на демонтаж на сьогоднішній день не виділені і не заплановані. У зв'язку з цим кримінальне провадження було закрито.
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Про це йдеться офіційному листі-звіті голови Болградської РДА Андрія Кучмієва на адресу регіонального контактного центру в Одеській області.
У своєму листі Кучмієв також зазначив, що дане рішення може бути оскаржене в суді.
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Про знахідки повідомили представники проекту " декомунізація. Україна", які власними силами займаються демонтажем монументів в українських регіонах.
І як виявилося, не всі пам'ятники вождю пролетаріату декомунізували одеські патріоти.
Один монумент Іллічу виявили в селі Старі Трояни Ізмаїльського району. З приводу нього було направлено звернення на урядову гарячу лінію.
Другий розташований безпосередньо в Одесі, на вулиці Костанді, 4.
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