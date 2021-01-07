В Одесі чоловік у костюмі Діда Мороза скупався в штормовому морі

Відповідне відео показав "Одеський клуб моржів", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На заходи, присвячені новорічним і різдвяним святам прийшов Дід Мороз, який і вирішив влаштувати заплив першим.

"Дідусь Мороз таки купався в клубі «Моржі Одеси». Побажав усім здоров'я, щастя і успіхів, і рекомендував, звичайно, загартовуватися", – сказано в публікації клубу в Фейсбуці.

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На можна побачити бурхливе море, в якому здалеку посеред неспокійних хвиль видніється людина. Хвилі накривали його з головою, а сміливець продовжував плескатися в морі.

Пізніше чоловік, вдосталь наплававшись у холодній воді, вийшов сходами на берег і пішов у своїх справах.

Треба сказати що заняття це досить небезпечне.

А тим часом синоптики розповіли про погоду після Різдва.

Згідно з їхнім прогнозом п'ятницю, 8 січня в Одесі знову розпогодиться. Опадів не прогнозуються. Штормовий вітер до вечора вщухне.

Відзначається невелике зниження температури повітря. У денний час температура повітря складе +4 +6, а вночі очікується +2+4 градусів.

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