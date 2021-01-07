В Одесі чоловік у костюмі Діда Мороза скупався в штормовому морі
Відповідне відео показав "Одеський клуб моржів", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
На заходи, присвячені новорічним і різдвяним святам прийшов Дід Мороз, який і вирішив влаштувати заплив першим.
"Дідусь Мороз таки купався в клубі «Моржі Одеси». Побажав усім здоров'я, щастя і успіхів, і рекомендував, звичайно, загартовуватися", – сказано в публікації клубу в Фейсбуці.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Оля Полякова вперше за довгий час показала чоловіка, вся сім'я в зборі: "Гарненький, харизматичний"
Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос втекла з України і засвітила свої нові хороми: "Боже, як тут..."
Осадча влаштувала домашню вечірку в будинку у Тіни Кароль: "Вони в піжамах?"
Батько до останнього не втрачав надію: тіло зниклого хлопця знайшли на звалищі Харківщини
До цього ми повідомляли про сміливця, який скинув з себе одяг і стрибнув у холодну воду прямо в шторм на пляжі " Ланжерон"
На можна побачити бурхливе море, в якому здалеку посеред неспокійних хвиль видніється людина. Хвилі накривали його з головою, а сміливець продовжував плескатися в морі.
Пізніше чоловік, вдосталь наплававшись у холодній воді, вийшов сходами на берег і пішов у своїх справах.
Треба сказати що заняття це досить небезпечне.
А тим часом синоптики розповіли про погоду після Різдва.
Згідно з їхнім прогнозом п'ятницю, 8 січня в Одесі знову розпогодиться. Опадів не прогнозуються. Штормовий вітер до вечора вщухне.
Відзначається невелике зниження температури повітря. У денний час температура повітря складе +4 +6, а вночі очікується +2+4 градусів.
Нагадаємо, що підступна стихія насувається на Одесу, коли чекати негоди: "зливи, шквали і похолодання"
Як повідомляла Politeka, Птахи розкидані по всьому пляжу: в мережі показали трагічні наслідки салюту в Одесі, кадри
Також Politeka писала, що "Ось це початок 2021 року": відео аномалії в Одеській області, прокинулися навіть бджоли