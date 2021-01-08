У центрі Одеси дерево звалилося прямо на автомобілі

Це сталося пізно ввечері 7 грудня на вулиці Пушкінській, 3, біля будівлі обласної прокуратури, пишуть місцеві ЗМІ (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

В результаті події постраждали три машини. Людських жертв немає.

Як розповіли постраждалі автомобілісти, коріння дерева повністю згнили, тому воно впало. Він має намір писати колективну скаргу і вимагати відшкодування збитку.

На місце події були викликані співробітники поліції.

Деревопади-часте явище в Одесі.

До цього ми повідомляли, що сильний вітер повалив дерево прямо на трамвай №5, який рухався по Французькому бульвару. Гілка також обірвала дроти і заблокувала рух інших вагонів.

Крім того, рано вранці на селищі Котовського величезна Тополя впала прямо на автомобільну парковку і розбила близько десятка автомобілів. На щастя, в результаті події ніхто не постраждав.

А тим часом синоптики розповіли про погоду після Різдва.

Згідно з їхнім прогнозом п'ятницю, 8 січня в Одесі знову розпогодиться. Опадів не прогнозуються. Штормовий вітер до вечора вщухне.

Відзначається невелике зниження температури повітря. У денний час температура складе +4 +6, а вночі очікується +2+4 градусів.

Нагадаємо, що потужне дерево звалилося в центрі Одеси, постраждали мешканці: кадри того, що відбувається

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