У центрі Одеси дерево звалилося прямо на автомобілі
Це сталося пізно ввечері 7 грудня на вулиці Пушкінській, 3, біля будівлі обласної прокуратури, пишуть місцеві
В результаті події постраждали три машини. Людських жертв немає.
Як розповіли постраждалі автомобілісти, коріння дерева повністю згнили, тому воно впало. Він має намір писати колективну скаргу і вимагати відшкодування збитку.
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На місце події були викликані співробітники поліції.
Деревопади-часте явище в Одесі.
До цього ми повідомляли, що сильний вітер повалив дерево прямо на трамвай №5, який рухався по Французькому бульвару. Гілка також обірвала дроти і заблокувала рух інших вагонів.
Крім того, рано вранці на селищі Котовського величезна Тополя впала прямо на автомобільну парковку і розбила близько десятка автомобілів. На щастя, в результаті події ніхто не постраждав.
А тим часом синоптики розповіли про погоду після Різдва.
Згідно з їхнім прогнозом п'ятницю, 8 січня в Одесі знову розпогодиться. Опадів не прогнозуються. Штормовий вітер до вечора вщухне.
Відзначається невелике зниження температури повітря. У денний час температура складе +4 +6, а вночі очікується +2+4 градусів.
Нагадаємо, що потужне дерево звалилося в центрі Одеси, постраждали мешканці: кадри того, що відбувається
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