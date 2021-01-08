З 8 січня в Одесі, як і по всій Україні, почав діяти жорсткий локдаун

Посилені карантинні заходи, спрямовані на боротьбу з епідемією китайського вірусу, діятимуть до 24 січня.

Тепер в супермаркетах і магазинах забороняється продавати Непродовольчі товари. Як це виглядає, показали місцеві телеграм-канали, передавати Politeka.net

На кадрах видно, як деякі супермаркети поспішили і вже заклеїли скотчем товари, які не можна купити.

"АТБ будинок меблів. У локдаун голову не помиєш, з порошками також», - пишуть автори.

Крім стрічки хрест-навхрест, на відділах з побутовими товарами (шкарпетки і панчохи, дитячі фарби, Канцтовари і т.д) прикріплені паперові оголошення про те, що ці товари не можна продавати в магазинах під час локдауну.

Звернемо увагу, що в цей період заборонена робота всіх освітніх установ, крім дитсадків і спеціальних установ.

Не працюватимуть ТРЦ (але там зможуть продавати товари першої необхідності: продукти, Ветпрепарати та засоби особистої гігієни).

Закриються всі ресторани, бари і кафе (але вони зможуть працювати на винос)

Крім того, під забороною установи розважальної діяльності, всі масові заходи, Фітнес-клуби і басейни.

Заборонена діяльність продовольчих і непродовольчих ринків, кінотеатрів, театрів і цирків.

Що дозволено:

Громадський транспорт буде їздити, але з обмеженнями "помаранчевої зони" - в салоні не повинно бути більше пасажирів, ніж кількості сидячих місць і всі повинні бути в масці або респіраторі, які надіті і на ніс і на рот;

- Продавати товари першої необхідності навіть у ТРЦ (продукти харчування ,засоби особистої гігієни, побутову хімію, ліки та Ветпрепарати);

- Ресторанам, барам і кафе можна буде продавати страви на винос. В аеропортах дозволять працювати ресторанним доставкам. У готелях працюватимуть ресторани з 06:00 до 11: 00, але при цьому доставляти замовлення в номер клієнта дозволять в будь-який час;

- Готелі та установи реабілітації продовжать працювати з обмеженнями;

- Проводити офіційні спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, але без глядачів.

- Проводити спортивні заходи командних професійних спортивних клубів;

- Надання фінансових послуг, діяльність фінансових установ та діяльність з інкасації. У тому числі і перевезення валют.

- Робота поштових відділень;

- Робота операторів медичної та ветеринарної практики;

- Робота автозаправних станцій, але без зон живлення;

- Робота технічного обслуговування, ремонту транспортних засобів;

- Робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.

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