Люди впевнені, що з локдауном влада перегинає палицю

Жителі Одеси розповіли, що думають про жорсткий локдаун, який ввели в Україні з 8 по 24 січня цього року

Влада пояснює це тим, що люди не зможуть уникнути тісних контактів з друзями і знайомими на Новий рік і Різдво і після свят очікується стрибок у кількості інфікованих китайським вірусом.

А що думають самі одесити про суворий карантин? Свої думки вони залишають у коментарях на сторінках соцмереж, пише Politeka.net

"Такого дебілізму ще не було", " швидше б, вже, зробили щеплення від covid-19 всім депутатам, може менше безглуздих рішень буде з'являтися!»,

"Ну і деб*лоіди,, капець такого уряду у нас ще не було, барановірус знищив у них останні мізки, каша замість мізків»,

"Просто жах...Як же це пояснити? Колготки, шкарпетки, лампочки не можна купувати, а то вірусом захворієш? Немає слів...»,

"Якщо закриють" відділ з непродовольчими товарами, то вірус менш активний буде? Країною править ідіот»,

«Маразм міцнішав»,

«Неадекватність Повна в Україні. Клоунада не закінчується»,

"Така дурість! Сподіваюся цю заборону знімуть з побутових товарів в супермаркетах», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що працюватиме з 8.01 по 24.01:

- продуктові магазини і ринки;

- аптеки і ветаптеки;

- магазини, що продають засоби гігієни, Засоби зв'язку та корми для тварин;

Також дозволили роботу:

банків та інших фінансових установ; поштових операторів; АЗС( без зон харчування); підприємств, які займаються техобслуговуванням і ремонтом авто; поштових операторів;

готелів — за умови, що зони загального харчування в них працюватимуть тільки з 6:00 до 11:00;

за попереднім записом-перукарень та салонів краси.

Так само працюватиме громадський транспорт.

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