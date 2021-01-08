Жителі Одеси розповіли, що думають про жорсткий локдаун, який ввели в Україні з 8 по 24 січня цього року
Влада пояснює це тим, що люди не зможуть уникнути тісних контактів з друзями і знайомими на Новий рік і Різдво і після свят очікується стрибок у кількості інфікованих китайським вірусом.
А що думають самі одесити про суворий карантин? Свої думки вони залишають у коментарях на сторінках соцмереж, пише Politeka.net
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«Маразм міцнішав»,
«Неадекватність Повна в Україні. Клоунада не закінчується»,
"Така дурість! Сподіваюся цю заборону знімуть з побутових товарів в супермаркетах», - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що працюватиме з 8.01 по 24.01:
- продуктові магазини і ринки;
- аптеки і ветаптеки;
- магазини, що продають засоби гігієни, Засоби зв'язку та корми для тварин;
Також дозволили роботу:
банків та інших фінансових установ; поштових операторів; АЗС( без зон харчування); підприємств, які займаються техобслуговуванням і ремонтом авто; поштових операторів;
готелів — за умови, що зони загального харчування в них працюватимуть тільки з 6:00 до 11:00;
за попереднім записом-перукарень та салонів краси.
Так само працюватиме громадський транспорт.
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