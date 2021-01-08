В Одесі п'яний водій в'їхав у зупинку перед цим протаранивши кілька автомобілів, а потім зник у місця аварії

Інцидент трапився о 8 годині ранку на проспекті Шевченка біля вулиці Довженка. Про це спочатку повідомили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Вони розповіли, що люди на зупинці буквально розлетілися по сторонах, тому ніхто не постраждав.

Сам водій пікапа Dodge Ram кинув розбитий автомобіль в одному з дворів на проспекті Шевченка і втік.

Як зазначили в патрульній поліції Одеси, вони вже розшукали правопорушника, а на ділянці ДТП зараз працює слідчий для з'ясування всіх обставин.

У той же час водій Toyota Corolla повідомив поліцейським, що під час руху в напрямку вулиці армійської з його автомобілем зіткнувся Dodge Ram, після чого той виїхав на зустрічну смугу і наїхав на громадську зупинку. Залишаючи місце ДТП, правопорушник зачепив припаркований поруч Volkswagen Golf і поїхав.

Користувачі соцмереж опублікували фотографії, на яких видно, що цей Dodge раніше потрапляв в аналогічні історії.

Раніше ми повідомляли, що 7 січня, в районі села Николавка-Новоросійська на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП.

45-річна жінка-водій за кермом автомобіля Opel не впоралася з керуванням, машину занесло, і вона з'їхала в кювет.

Сама автоледі не постраждала. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура

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