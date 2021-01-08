В Одеській області зник 12-річний хлопчик і батьки всі сили кинули на його пошуки, але без допомоги небайдужих людей у такій ситуації їм дуже нелегко

Тому, батьки і звернулися за допомогою в поліцію, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП.

Так, в розшук оголошений житель села Нестоїта Олександр Шмалько, який рано вранці 8 січня пішов з дому і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.

Прикмети хлопчика: зріст 140-145 см, худорлявої статури, світле волосся, блакитні очі.

Був одягнений у чорну куртку, чорні штани з білими смужками з боків, чорні черевики.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, просять зателефонувати в Подільський ВП за телефонами (04862) 42020, (050) 554 20 20 або за спецлінією "102".



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Як стало відомо, неповнолітня одеситка пішла з дому після сварки з матір'ю.

Схвильована жінка надала прикмети і фото дівчини.

Отримавши попередню інформацію щодо орієнтування, патрульні приступили до пошуків, почавши обстежити прилеглі території.

Незабаром вони виявили втікачку.

По дорозі до відділку дівчина розповіла, що тікає з дому, тому що їй не дозволяють зустрічатися з хлопцем, якого вона дуже любить.

Копи провели з родиною профілактичну бесіду.

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