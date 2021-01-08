В одному з кондитерських магазинів Одеси стався мовний скандал
Інцидент стався перед Різдвом в магазині "Рошен" на проспекті Академік Глушко, 16/1. Про це депутат міськради Жанна Мандриченко розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net
Жінка прийшла в магазин, щоб докупити солодощів для гостей і побачила охоронця з неправильно одягненою маскою на обличчі. Вона зробила йому зауваження і попросила дотримуватися дистанції, на що отримала наступну відповідь: «а чого це ви тут українською розмовляєте? Після 16-го будете, а поки тут російську мову! А зараз давайте йдіть звідси! Все купили? Так ідіть!».
Покупниця звернулася до керівництва. Але коли і там вирішили, що "нічого страшного не сталося", жінка зняла те, що відбувається на телефон, а потім викликала поліцію.
18-річна дочка Валерія Меладзе зламала шию, перші подробиці і фото з лікарні: "У Різдво..."
Спекотна Анджеліна Джолі в шовковій сукні без ліфчика захопила жіночністю: "Леді на мільйон"
Полякова без білизни, в короні і не тільки показала фігуру в найпікантніших образах: відео зводить з розуму
Батько до останнього не втрачав надію: тіло зниклого хлопця знайшли на звалищі Харківщини
Моторошна звістка сколихнула Харківщину: тіло зниклого хлопця знайшли в полі, деталі трагедії
"У цей час на мене нападає охоронець, починає штовхати і намагається відібрати телефон, волаючи, що тут зйомки заборонені. Телефон він, звичайно, не зміг відібрати. ",- розповіла Мандриченко.
Також вона додала, що подібні випадки в Одесі вже кілька разів відбувалися з її знайомими.
Сама Жанна Мандриченко є депутатом міської ради від Партії Європейська солідарність". У соцмережах повідомили, що охоронця після інциденту звільнили з магазину.
Нагадаємо, що "Одеса-багатомовне місто": жителів міста обурив гучний скандал з пенсіонеркою в трамваї
Як повідомляла Politeka, в Одесі через прорив труби затопило квартири, відео НП
Також Politeka писала, що плани зі знесення пам'ятника Катерині II стривожили одеситів: "повторення" ДНР " нам не треба"