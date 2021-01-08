Жінка каже, що подібні випадки в Одесі вже кілька разів відбувалися з її знайомими

В одному з кондитерських магазинів Одеси стався мовний скандал

Інцидент стався перед Різдвом в магазині "Рошен" на проспекті Академік Глушко, 16/1. Про це депутат міськради Жанна Мандриченко розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net

Жінка прийшла в магазин, щоб докупити солодощів для гостей і побачила охоронця з неправильно одягненою маскою на обличчі. Вона зробила йому зауваження і попросила дотримуватися дистанції, на що отримала наступну відповідь: «а чого це ви тут українською розмовляєте? Після 16-го будете, а поки тут російську мову! А зараз давайте йдіть звідси! Все купили? Так ідіть!».

Покупниця звернулася до керівництва. Але коли і там вирішили, що "нічого страшного не сталося", жінка зняла те, що відбувається на телефон, а потім викликала поліцію.

"У цей час на мене нападає охоронець, починає штовхати і намагається відібрати телефон, волаючи, що тут зйомки заборонені. Телефон він, звичайно, не зміг відібрати. ",- розповіла Мандриченко.

Також вона додала, що подібні випадки в Одесі вже кілька разів відбувалися з її знайомими.

Сама Жанна Мандриченко є депутатом міської ради від Партії Європейська солідарність". У соцмережах повідомили, що охоронця після інциденту звільнили з магазину.

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