В Одесі розповіли про роботу навчальних закладів під час локдауну

На період посилених карантинних обмежень всі школярі Одеси переходять на віддалений режим навчання. Це стосується абсолютно всіх шкіл і класів.

Про це заявила директор Департаменту освіти Олена Буйневич у себе в Фейсбук, передає Politeka.net

Таке рішення прийнято у зв'язку з введенням урядом локдауну, який діє по всій країні з 8 по 24 січня.

Дане обмеження стосується і закладів позашкільної освіти.

Дитячі садки та спеціалізовані школи працювати вчасно локдауна будуть.

Вона також додала, що на початку цього тижня на карантин закрили дитсадок №304 і ще 10 груп в інших дошкільних закладах.

"Я впевнена, що зменшення кількості груп на карантині (у нас було і 70) – результат значного підвищення соціальної відповідальності батьків і співробітників дитсадків. Необхідно продовжувати суворий батьківський і педагогічний контроль стану здоров'я дітей", - написала Буйневич.



Раніше ми писали, в Україні почав діяти жорсткий карантин, який триватиме до 24 січня. Рішення про введення суворих обмежувальних заходів було прийнято ще на початку грудня 2020 року на засіданні уряду.

Кафе, бари і ресторани закрилися для відвідувачів, але продовжують працювати і на доставку. Ринки, фітнес-зали та розважальні заклади також не працюють, масові заходи заборонені. На період карантину закриті школи і вузи, проте працюють дитячі садки.

Продовжують роботу продуктові магазини, банки, аптеки та Поштові відділення. Перукарні та салони краси також зможуть приймати відвідувачів, проте тільки за попереднім записом. Робота громадського транспорту обмежена не буде.

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