В Одесі вандали розбили скло зоомагазину, а потім пошкодували про свій вчинок
Діяння хуліганів потрапили на камеру відеоспостереження, передає Рoliteka.net
Кадри, як невідомі розбивають ногою скло магазину, розмістив на сторінках соцмереж продавець Дмитро і попросив допомогти знайти вадалов (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Після того, як відео розійшлося по мережі, хулігани пошкодували про свій вчинок, вибачилися і навіть оплатили збиток.
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Як розповів співробітник зоомагазину Дмитро, хлопці були під дією алкоголю, на даний момент конфлікт вичерпаний.
До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси хулігани погромили вітрини магазинів і автомобілі.
Двоє невідомих трощили автомобілі та вітрини магазинів. Поліцейські отримали опис хуліганів. При патрулюванні території поліцейські помітили схожих за описом чоловіків, ті кинулися бігти і по дорозі один з них розбив вітрину кафе.
Зловмисників затримали. Їх дії підпадають під санкції ч.1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.
Також ми писали, що вночі в районі пляжу Ланжерон погосподарювали невідомі особини і спалили дерев'яний хрест.
Прибулі на виклик рятувальники встановили, що горить стаціонарно-встановлений дерев'яний хрест. Пожежу було ліквідовано о 3: 44 на площі 1 метр квадратний.
Нагадаємо, що шестирічні одеситки попалися на розтяжку під Одесою: "встановив батько", фото моторошної НП
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