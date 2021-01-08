В Одесі вандали розбили скло зоомагазину, а потім пошкодували про свій вчинок

Діяння хуліганів потрапили на камеру відеоспостереження, передає Рoliteka.net

Кадри, як невідомі розбивають ногою скло магазину, розмістив на сторінках соцмереж продавець Дмитро і попросив допомогти знайти вадалов (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Після того, як відео розійшлося по мережі, хулігани пошкодували про свій вчинок, вибачилися і навіть оплатили збиток.

Як розповів співробітник зоомагазину Дмитро, хлопці були під дією алкоголю, на даний момент конфлікт вичерпаний.

До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси хулігани погромили вітрини магазинів і автомобілі.

Двоє невідомих трощили автомобілі та вітрини магазинів. Поліцейські отримали опис хуліганів. При патрулюванні території поліцейські помітили схожих за описом чоловіків, ті кинулися бігти і по дорозі один з них розбив вітрину кафе.

Зловмисників затримали. Їх дії підпадають під санкції ч.1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Також ми писали, що вночі в районі пляжу Ланжерон погосподарювали невідомі особини і спалили дерев'яний хрест.

Прибулі на виклик рятувальники встановили, що горить стаціонарно-встановлений дерев'яний хрест. Пожежу було ліквідовано о 3: 44 на площі 1 метр квадратний.

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