Люди залишилися без світла

На дорозі в Одеській області водій іномарки протаранив електроопору, залишивши без електрики городян

Руйнівна ДТП сталася на в'їзді в місто Кілія, в п'ятницю вдень, 8 січня. Про неі повідомило видання « Бессарабія INFORM ».

Останнім часом погодні умови на території Одеської області не найсприятливіші для водіїв. Тумани, мокра дорога і ожеледь - часто стають причиною аварій.

Так, водій на Ауді влетів у населений пункт на величезній швидкості, проте не врахував того, що дорога слизька. Чоловік не впорався з керуванням і протаранив стовп, який згодом впав прямо на іномарку.

Сам винуватець аварії відбувся подряпинами, а ось жителям вулиці не пощастило: вони залишилися без електрики.

На місце аварії приїхали поліцейські та аварійна бригада Реса.

За попередніми даними чоловік за кермом був тверезим, на нього складено адмінпротокол.

Також відомо, що автомобіль через пошкодження не на ходу, очікують евакуатор для транспортування його до місця ремонту.

Раніше ми повідомляли, що 7 січня, в районі села Николавка-Новоросійська на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП.

45-річна жінка-водій за кермом автомобіля Opel не впоралася з керуванням, машину занесло, і вона з'їхала в кювет.

Сама автоледі не постраждала. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура

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