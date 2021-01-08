На вихідних в Одесі зима все-таки має намір проявити свій січневий характер
Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, в суботу, 9 січня в місті очікуються рясні опади у вигляді мокрого снігу, передає Politeka.net
Весь день буде хмарно з проясненнями. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
По Одеській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.
Вночі опади, переважно у вигляді мокрого снігу, місцями ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу.
Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 0-5°С тепла.
На автошляхах області вночі видимість під час опадів 1-2 км.
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У неділю 10 січня триматиметься похмура погода, проте без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с.Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 0-5°С тепла.
У свою чергу погіршення погодних умов може призвести до появи ожеледиці та налипання мокрого снігу, тому водіям варто проявити високу обережність під час перебування за кермом, а також дотримуватися безпечної дистанції та швидкості. Обережність варто проявляти і пішоходам.
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