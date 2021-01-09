В Одеській області сталася смертельна ДТП
ДТП сталося 8 січня, на трасі Одеса-Рені, повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області.
45-річна мешканка Білгород-Дністровського не впоралася з керуванням автомобілем "Opel" і машина злетіла в кювет.
В результаті загинула 71-річна пасажирка, травми отримав її 9-річний син і його друг.
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Жінка-водій відбулася лише подряпинами.
Раніше ми повідомляли, що напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа.
Подія трапилася ввечері 6 січня в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району.
Рятувальники прибули на пожежу о 22: 01 І побачили, що палає домашнє майно в кімнаті. Через 12 хвилин вони локалізували вогонь і повністю його загасили о 22:18 на площі 5 квадратних метрів.
Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі
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