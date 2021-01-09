В Одесі позашляховик влетів у зупинку
Відео моменту аварії на проспекті Шевченка в Одесі, де водій позашляховика влетів у зупинку громадського транспорту "Довженка" показали в мережі, пише Telegram-канал "Новини Одеса".
На відео видно, що позашляховик Dodge врізався бік легкового автомобіля Toyota і буквально проїхався по ньому.
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Після чого врізався в зупинку громадського транспорту і поїхав.
Відео моменту ДТП можна подивитися тут.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області сталася смертельна ДТП
ДТП сталося 8 січня, на трасі Одеса-Рені, повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області.
45-річна мешканка Білгород-Дністровського не впоралася з керуванням автомобілем "Opel" і машина злетіла в кювет.
В результаті загинула 71-річна пасажирка, травми отримав її 9-річний син і його друг.
Жінка-водій відбулася лише подряпинами.
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