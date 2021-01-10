В Одесі підніметься шквальний крижаний вітер
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура повітря сьогодні, 10 січня, в Одесі буде від -3 до +4 градусів, ніяких опадів в останній день тижня не очікується.
Весь день в Одесі очікується мінлива хмарність, але повітря все ж прогріється до +4. До вечора температура почне знижуватися аж до -3 градусів.
Екс-чоловік Лорак залишив коханку і повернувся до Москви заради сім'ї: кадри "возз'єднання"
Старший син 50-річної Ірини Білик росте справжнім красенем, видно гени батька: показові фото
Корольова, яка втекла від Тарзана, пустилася у всі тяжкі прямо в машині, кадри веселощів: "Зимова казка"
Раптова кончина Дар'ї Донцової, з'ясувалося, що сталося з відомою письменницею: "Я ридаю..."
"Такий молодий, скільки б ще встиг зробити": обірвалося життя відомого українського лікаря
Важливо відзначити, що в Одесі очікується сильний холодний північний вітер, 5-10 метрів в секунду.
Раніше ми повідомляли, що напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа.
Подія трапилася ввечері 6 січня в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району.
Рятувальники прибули на пожежу о 22: 01 І побачили, що палає домашнє майно в кімнаті. Через 12 хвилин вони локалізували вогонь і повністю його загасили о 22:18 на площі 5 квадратних метрів.
Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі
Як повідомляла Politeka, вірус "косить" одеситів з подвоєною силою: область вирвалася в лідери на Різдво
Також Politeka писала, головна ялинка Одеси потрапила в топ-5 рейтингу України: як виглядають найкрасивіші новорічні дерева