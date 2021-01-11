В Одесі в районі Аркадії горів ресторан
Кадри пожежі розмістили очевидці в місцевий телеграм-канал «Одеса як вона є», передає Рoliteka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Подія трапилася вдень на вихідних у будівлі на вулиці Генуезькій, 36.
Місцеві розповіли, що вогонь охопив ресторан ізраїльської кухні Sababa. Займання почалося через витяжку на кухні.
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На щастя, її встигли швидко загасити, також в результаті НП ніхто не постраждав, крім майна закладу.
Очевидці встигли зняти клуби чорного диму, які піднімалися в небо.
Раніше ми повідомляли, що напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа.
Подія трапилася ввечері в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району.
Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також ми писали, що чоловік в неадекватному стані намагався підпалити житловий будинок в центрі Одеси.
Інцидент трапився в п'ятницю, 8 січня на вулиці Пастера 34.
Стривожені місцеві жителі помітили, як в під'їзді будинку почалося загоряння, вони подзвонили Службу порятунку «101».
Прибулі співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.
Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі
Як повідомляла Politeka, неадекват влаштував підпал будинку в центрі Одеси, з'їхалися всі служби: Відео того, що відбувається
Також Politeka писала, пожежа головної ялинки сполошила Одещину, кадри: "зазвичай радіють, а не підпалюють"