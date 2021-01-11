Очевидці зняли все на відео

В Одесі в районі Аркадії горів ресторан

Кадри пожежі розмістили очевидці в місцевий телеграм-канал «Одеса як вона є», передає Рoliteka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Подія трапилася вдень на вихідних у будівлі на вулиці Генуезькій, 36.

Місцеві розповіли, що вогонь охопив ресторан ізраїльської кухні Sababa. Займання почалося через витяжку на кухні.

На щастя, її встигли швидко загасити, також в результаті НП ніхто не постраждав, крім майна закладу.

Очевидці встигли зняти клуби чорного диму, які піднімалися в небо.

Раніше ми повідомляли, що напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа.

Подія трапилася ввечері в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району.

Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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Інцидент трапився в п'ятницю, 8 січня на вулиці Пастера 34.

Стривожені місцеві жителі помітили, як в під'їзді будинку почалося загоряння, вони подзвонили Службу порятунку «101».

Прибулі співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

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