Гасили дуже довго, але...

В Одесі пожежа знищила ангар з вантажівкою

Вогняна НП сталася минулої ночі в Малиновському районі. Про це розповіли рятувальники, передає Рoliteka.net

Так, 10 січня о 22:39 до Служби порятунку «101» надійшов сигнал про загорання дерев'яної споруди на вулиці Овідіопольська дуга, 3а.

Вже по прибуттю до місця виклику рятувальники побачили, що палахкотіло відкритим полум'ям будівля ангарного типу та вантажний автомобіль МАЗ.

Погасити пожежу вдалося після півночі на площі 150 квадратних местров

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Збиток встановлюється.

У ліквідації брали участь 5 одиниць техніки та два десятки чоловік особового складу.

До цього ми повідомляли про пожежу в районі Аркадії. Там горів ресторан ізраїльської кухні Sababa, який знаходиться в будівлі на вулиці Генуезькій, 36.

Займання почалося через витяжку на кухні.

На щастя, її встигли швидко загасити, також в результаті НП ніхто не постраждав, крім майна закладу.

Очевидці встигли зняти клуби чорного диму, які піднімалися в небо.

Також ми повідомляли, що в одному з будинків на Одещині розгорівся смертельний пожежа.

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