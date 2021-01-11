У мережі показали, як виглядає локдаун по-одеськи у всій красі

Красномовними кадрами поділилися самі жителі Одеси в місцевих пабліках, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте до кінця)

На вихідних в Одесі видалася хороша погода і тисячі одеситів не бажаючи сидіти вдома прийшли на узбережжі Чорного моря, щоб подихати свіжим повітрям і насолодитися прогулянками.

Особливо багато людей помічено на пляжі в Лузанівці. Протягом дня там було важко припаркуватися, а біля точок з їжею і напоями на винос збудували величезні черги.

Соціальну дистанцію в чергах в дні карантину ніхто дотримуватися не збирається, зате господарі точок жваво торгують м'ясом, глінтвейном, пловом, юшкою та іншими продуктами.

Також досить шумно було в деяких нічних клубах. Люди танцювали і веселилися. Масок і безпечної дистанції, звичайно ж, не було.

Користувачі в мережі вже висловили свою думку про те, що відбувається.

"Таке враження, що жителі Одеси йдуть до моря тільки поїсти, і не вміють вдома готувати",

"Жителі Одеси хочуть провести вихідний біля моря. На свіжому морському повітрі. Хіба це погано?",

"Люди втомилися від обмежень, хочуть просто розслабитися, погуляти поїсти і щось випити в погожий вихідний день. Відмінно їх розумію, і ні скільки не засуджую. Набридло вже боятися зарази", - коментують вони.

Нагадаємо, що посилений карантин діятиме в Україні з 8 по 24 січня, після чого країна повернеться до обмежень для "помаранчевої" карантинної зони.

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