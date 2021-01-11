В Одесі 4-річна дівчинка блукала містом без куртки в пошуках мами
Її помітили небайдужі місцеві жителі і повідомили про малятко в поліцію розповіли в патрульній службі, передає Politeka.net
"Тут маленька дівчинка, сама ходить по місту без верхнього одягу", - саме таке повідомлення отримали інспектори поліції в понеділок 11 січня близько 7 години ранку.
На місці патрульні забрали дитину в службову машину, щоб зігріти і погодувати.
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Як стало відомо, нещодавно дитина потрапила в інтернат І ще не звикла до свого нового місця перебування. Сама ж дівчинка весь час питала про свою маму.
Дитину доставили в дитячий центр, де її також вже розшукували.
До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси загубився 5-річний хлопчик під час прогулянки.
Правоохоронці виявили заплакану маленьку дитину в магазині на вулиці Катерининській.
Також ми писали, що в одеській маршрутці помітили маленьку дівчинку в піжамі і шльопанцях без супроводу дорослих.
"Шестирічна дівчинка в піжамі і шльопанцях (при температурі 2°C), опинилася в незнайомій частині міста, одна без супроводу дорослих. Дівчинці пощастило, добрі люди не залишили її одну, повідомили в поліцію і чекали приїзду ювеналів разом з нею, — розповіли поліцейські.
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