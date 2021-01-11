За минулу добу від китайського вірусу померли десять людей

Тривожні дані повідомили в РНБО, передає Politeka.net

Так, станом на 11 січня в Одесі та області виявлено 312 нових випадків зараження.

Всього за час пандемії число хворих на Одещині досягло 75 тисяч 975 чоловік.

Варто сказати, що кількість хворих значно перевищує дані офіційної статистики. Багато хворих з різних причин не здають тести і не враховані у звітах МОЗ.

На жаль, не впоралися з хворобою і померли 10 осіб тільки за останню добу. Загальна кількість жертв за час пандемії 1140. Повністю вилікуватися вдалося 52369 пацієнтам, 22466 хворіють, у 77456 підозрюють коронавірус.

За добу в Україні виявили 4 288 нових хворих коронавірусною інфекцією (днем раніше - 5 011). Найбільшу кількість захворілих-19 українців зафіксували у Запорізькій області, а також у Києві та столичній області. Одеський регіон на четвертому місці в країні за кількістю хворих.

Раніше ми писали, що на вихідних в Одесі видалася хороша погода і тисячі одеситів не бажаючи сидіти вдома прийшли на узбережжя Чорного моря, щоб подихати свіжим повітрям і насолодитися прогулянками.

Особливо багато людей помічено на пляжі в Лузанівці. Протягом дня там було важко припаркуватися, а біля точок з їжею і напоями на винос збудували величезні черги.

Масок і безпечної дистанції, звичайно ж, не було.

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