У заповідній зоні на Одещині розперезалися п'яні браконьєри зі зброєю в руках

Свавілля, яке вони влаштовують показали на відео співробітники нацпарку "Тузлівські лимани", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)

Як зазначив співробітник заповідника Іван Русєв, браконьєри не перестають порушувати спокій охоронюваних державою мешканців Національного природного парку»Тузловські лимани".

"Ви можете побачити як нахабно і по хамськи поводяться браконьєри, орудують з рушницями на клаптику природної території біля лиману Бурнас. І одночасно, як складно беззбройним співробітникам нацпарку, зробити все залежне від нас, перешкодити їм, озброєним, щоб не пішли з місця правопорушення і скласти на них протокол",- повідомив він.

Русєв зауважив, що для браконьєрів не існують законів, правил, вони не називають своїх прізвищ. тому співробітники нацпарку просять усіх, хто дізнався "героїв", повідомити їхні дані.

"Для них є інстинкт випити, покричати, попустувати з рушницями в нацпарку. Вони поводилися неосвічено, нахабно і по-звірячому, я вже не кажу про те, що перед ними стояла жінка-керівник нацпарку, якій було зовсім нелегко зупиняти їх після перенесеної операції і просила їх зупинитися для складання протоколу. Але невігластво, хамство, пияцтво і вседозволеність просто зашкалювало. Ці якості нахабних і самовдоволених людей, просто вбивають наше суспільство, нашу країну", - розповів співробітник.

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