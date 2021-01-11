Після канікул одеські школярі почали навчатися віддалено, проте не всі

З понеділка, 11 січня відновився навчальний процес після канікул. Він буде проходити дистанційно через локдаун. Про це в ході наради оперативного штабу доповіла директор Департаменту освіти Олена Буйневич, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Виняток, за словами чиновниці, становлять дві школи - № 75 і 310, ці заклади можуть працювати очно, так як відносяться до спеціалізованих.

У цих двох школах навчаються діти з особливими потребами, тому перехід на дистанційну форму для них неможливий.

У той же час, як зазначила Буйневич, дитячі садки зараз працюють у звичайному режимі. На карантин закрито 20 груп-менше, ніж минулого тижня.

Раніше ми писали, що за минулу добу від китайського вірусу померли десять осіб.

Так, станом на 11 січня в Одесі та області виявлено 312 нових випадків зараження.

Всього за час пандемії число хворих на Одещині досягло 75 тисяч 975 чоловік.

Не впоралися з хворобою і померли 10 осіб тільки за останню добу. Загальна кількість жертв за час пандемії 1140. Повністю вилікуватися вдалося 52369 пацієнтам, 22466 хворіють, у 77456 підозрюють коронавірус.

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