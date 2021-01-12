Відомий вчений і екс-сценарист команди КВК "Одеські джентльмени" Євген Черноіваненко помер від китайського вірусу

Про це повідомили його колеги на сторінках соцмереж, передає Politeka.net

Відомо, що чоловік хворів коронавірусом і з 21 грудня перебував у реанімації. Вже йшов на поправку, проте виснажений іншими хворобами організм не витримав.

Його серце зупинилося 11 січня.

Євген Черноіваненко був деканом філологічного факультету ОНУ імені Мечникова з 2003 року.



"Був шанованою і професійною людиною, майстром своєї справи, який присвятив своє життя науці і освіті. Це непоправна втрата для сім'ї та викладачів», – йдеться в повідомленні.

Також він був екс-сценаристом команди КВК "Одеські джентльмени".

Раніше ми вже писали, що в Одесі скорочується кількість тих, що заразилися на ковід, проте радіти поки рано.

Так, в місті помітно знизилася кількість госпіталізацій хворих з Covid-19, в той же час збільшується число пацієнтів, які надходять, вже перебуваючи у важкому стані. Про це в ході засідання оперативного штабу заявила глава міськздра Олена Якименко.

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