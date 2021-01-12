В Одесі елітний позашляховик влетів і розбив вітрину магазину
Подія трапилася в ніч на 12 січня на Французькому бульварі. Про це повідомляє патрульна поліція, передає Politeka.net
Водій за кермом автомобіля Toyota Prado протаранив фасад фірмового магазину з продажу вина і шампанського торгової марки «Французький бульвар».
За даними інспекторів, 29-річний водій не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожніх обставин, не впорався з керуванням і влетів у будівлю магазину.
На щастя, жертв і постраждалих людей в дорожньо-транспортній пригоді немає.
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Поліцейські склали на автомобіліста адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.
Одесити в мережі вже встигли прокоментувати інцидент.
"Захотілося вина?", "Джип перевірив на міцність винний магазин і програв", - пишуть люди.
До цього ми повідомляли, що в Одесі п'яний водій в'їхав у зупинку, перед цим протаранивши кілька автомобілів, а потім зник у місця аварії
Інцидент трапився о 8 годині ранку на проспекті Шевченка біля вулиці Довженка.
Очевидці розповіли, що люди на зупинці буквально розлетілися по сторонах, тому ніхто не постраждав.
Сам водій пікапа Dodge Ram кинув розбитий автомобіль в одному з дворів на проспекті Шевченка і втік.
Поліцейські вже розшукали правопорушника.
Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура
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