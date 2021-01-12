В Одесі нетверезий чоловік з пляшкою в руках уявив себе регулювальником і почав вказувати водіям, куди їм їхати

Курйозне відео показали в в Telegram-каналі "Х Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За даними каналу, 11 січня в світлий час доби очевидці помітили, як на нерегульованому пішохідному переході знаходився місцевий житель, який, по всій видимості, перебуваючи напідпитку почав регулювати дорожній рух. Одесит активно жестикулював і показував автомобілістам, коли можна їхати, а коли необхідно зупиниться і пропустити пішоходів.

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Подія трапилася в ніч на 12 січня на Французькому бульварі.

Водій за кермом автомобіля Toyota Prado протаранив фасад фірмового магазину з продажу вина і шампанського торгової марки «Французький бульвар».

За даними інспекторів, 29-річний водій не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожніх обставин, не впорався з керуванням і влетів у будівлю магазину.

На щастя, жертв і постраждалих людей в дорожньо-транспортній пригоді немає.

Поліцейські склали на автомобіліста адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.

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