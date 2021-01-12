На пляжі в Одесі зарізали чоловіка
Вбивство сталося в покинутій будівлі ресторану на Ланжероні. Про це повідомляє видання "
Бездиханне тіло чоловіка виявили пізно ввечері 11 січня. Поліцейські вже встановили його особу. Ним виявився 32-річний місцевий житель без певного місця проживання та роботи.
За даними видання, він помер від ножових поранень.
Поліцейські вже встановили і затримали ймовірного злочинця. Це приїжджий з Київської області, йому 35 років.
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У бесіді з правоохоронцями підозрюваний зізнався, що спочатку вони розпивали з жертвою алкоголь, а потім посварилися і він штрикнув його ножем у спину.
У мережі показали фото з місця злочину.
До цього ми повідомляли, що в Одесі син посварився з рідним батьком і зарізав його в свій день народження.
Криваве вбивство сталося на вулиці Старицького 20/3 в Малиновському районі.
Одесит прийшов до колишньої дружини в гості, щоб відзначити 25-річні сина. За столом батьки почали конфліктувати, син став на бік матері і зав'язалася бійка.
У якийсь момент іменинник схопив зі столу розкладний ніж і вдарив кілька разів батька в шию.
49-річний чоловік помер на місці. Швидка приїхала і констатувала його смерть, а поліція відкрила кримінальну справу за статтею умисне вбивство. Хлопцеві загрожує до 10 років в'язниці.
Також ми повідомляли, що в кінці минулого 2020 року п'яний батько посварився з сином і вдарив його ножем кілька разів.
Нагадаємо, що одесит зарізав друга після образ: "назвав поганим сім'янином"
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